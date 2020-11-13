Лингвист КФУ объяснила почему «обнуление» стало словом года, не упомянув о Путине

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Выбор слов года институтом русского языка им. А.С. Пушкина, которыми стали «самоизоляция» и «обнуление», объяснила профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева.

Она отметила, что популярность слова «самоизоляция» связана с пандемией коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Второе по популярности слово — «обнуление». Оно имеет несколько значений. В экономическом аспекте обнуление произошло во многих экономических сферах — туризме, общественном питании, ресторанном бизнесе, культурных мероприятиях», — приводит слова профессора пресс-служба КФУ.

Также Ерофеева упомянула о психологическом обнулении, которое она воспринимает как пересмотр взаимоотношений.

«Удаленка», «коронавирус», «карантин» также связаны с COVID-19. По мнению Ерофеевой, слова «голосование» и «поправки» отошли на второй план даже для тех, кто погружен в политику.