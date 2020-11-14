В день рождения Николая Лемаева сотрудники «Нижнекамскнефтехима» возложили цветы к его бюсту

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске почтили память Николая Лемаева — первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима», Героя Социалистического Труда, министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. В этом году ему исполнился бы 91 год.

Утром представители молодежного актива компании возложили цветы к памятной табличке на доме №8 по Школьному бульвару, где в свое время жил Николай Лемаев. Ее установили в прошлом году в честь 90-летия легендарного земляка по инициативе руководства АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».



На площади, которая носит имя основателя «Нижнекамскнефтехима» и города, состоялся небольшой митинг. Генеральный директор компании Айрат Сафин отметил важность сложившейся традиции — собираться в этот день представителям нескольких поколений нефтехимиков и горожан.

— Николай Васильевич Лемаев определил судьбу нефтехимии на много лет вперед. Он во всем следовал своему принципу — чтобы достичь вершины, нужно видеть перед собой глобальную цель. Этот принцип определил как дальнейшее развитие «Нижнекамскнефтехима», так и города. Компания стала флагманом нефтехимии, а Нижнекамск красивым, уютным и комфортным городом, и мы продолжаем развиваться, — сказал глава компании.

Особую роль в развитии Нижнекамска, заботу о его благоустройстве, которые проявлял Николай Лемаев, отметила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.



Своими воспоминаниями о совместной работе с Николаем Лемаевым поделились его ближайшие помощники, коллеги по работе — Рафаил Глянц и Николай Оболочков.

— У Николая Васильевича был талант подбирать кадры. Он видел способности человека и безошибочно определял, что он справится именно с этим направлением деятельности. Заслуга Николая Васильевича в том, что он заложил основу для развития и предприятия, и города, и они сейчас успешно развиваются. Спасибо руководству «Нижнекамскнефтехима» и ТАИФа, что делают все возможное, чтобы память о нашем первом генеральном директоре сохранялась и передавалась молодому поколению, — подчеркнул Рафаил Григорьевич.

В завершение митинга собравшиеся возложили цветы к бюсту легендарного руководителя.