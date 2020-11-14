В 11 пришкольных лагерях Татарстана Роспотребнадзор выявил нарушения

В период школьных каникул в 729 пришкольных лагерях отдохнули 47 928 детей, еще 5 296 детей отдохнули в 33 загородных лагерях.

Глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина рассказала, что за этот период выявлено 15 нарушений в 11 лагерях. Детей с повышенной температурой и случаев заболевания не выявлено.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что пришкольные лагеря в Татарстане, которые не открылись летом, будут работать осенью.

