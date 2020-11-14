Новости общества

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В 11 пришкольных лагерях Татарстана Роспотребнадзор выявил нарушения

12:37, 14.11.2020
В 11 пришкольных лагерях Татарстана Роспотребнадзор выявил нарушения
Фото: realnoevremya.ru

В период школьных каникул в 729 пришкольных лагерях отдохнули 47 928 детей, еще 5 296 детей отдохнули в 33 загородных лагерях.

Глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина рассказала, что за этот период выявлено 15 нарушений в 11 лагерях. Детей с повышенной температурой и случаев заболевания не выявлено.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что пришкольные лагеря в Татарстане, которые не открылись летом, будут работать осенью.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также