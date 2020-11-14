В Татарстане диагноз коронавирус подтвердился у 69 человек

Сегодня в Татарстане диагноз коронавирус подтвердился у 69 человек, из них 5 — завозные, 64 — контактные. Шесть человек госпитализировано, 63 лечатся дома. Об этом говорят данные оперштаба РТ.

Отметим, что это максимальный суточный прирост, начиная с мая 2020 года. Он растет второй день подряд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди заболевших есть один ребенок. Восьмерым пациентам от 18 до 30 лет. Значительная часть заболевших числится в категории от 30 до 50 лет. Десяти человек от 50 до 60 лет, девяти — от 60 до 70 лет. Трое пациентов зафиксированы в категории от 70 до 80 лет, один — от 80 до 90.

Больше всего заболевших в Казани. Шестеро выявлены в Нурлатском районе, в Набережных Челнах — пятеро. Трое заразившихся в Высокогорском районе. По одному — в Алексеевском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском, Пестречинском.

Таким образом, количество заболевших в Татарстане выросло до 9 180 человек. Выздоровело за весь период 8075 человек, в том числе 45 за минувшие сутки.