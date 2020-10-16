Альтернативы медицинским маскам: более экономичные, безопасные и солидные способы прикрыть лицо

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Повсеместное ношение масок, от которого россияне (неясно — почему) начали было отвыкать, снова возвращается в нашу жизнь. В отличие от весны, сейчас дефицита масок нет, но многие люди все равно предпочитают носить не стандартные медицинские маски. Какие виды альтернатив синим кусочкам ткани на лице существуют — в материале «Реального времени».

Медицинская маска: классика эпидемий

Самые распространенные, дешевые и в теории один из самых эффективных масок — медицинские. В периоды, не связанные с ажиотажным спросом, продаются большими упаковками в аптеках. Такие маски многослойные, число слоев в большинстве случаев — три. Часть из этих слоев делается из синтетического материала.

Есть и еще один, визуально очень похожий вид медицинских масок — хирургические. У них число слоев больше — четыре, за счет чего они меньше пропускают пыли и бактерий. В обоих случаях маски нужно очень часто менять — заявляется время использования каждой до двух-трех часов. Естественно, в таких условиях масок нужно очень много, и мало кто следит за соблюдением этого времени пользования. Важный момент — медицинские маски предназначены для защиты не носителя маски, а окружающих. Поэтому, надев такую маску, если вас пугает возможность заразиться, стоит пристально следить за дистанцией и избегать контактов с людьми без маски.

Многоразовая маска: сродниться с маской и стирать

Получившая огромную популярность в условиях пандемии коронавируса маска — так называемая многоразовая. Под этим словом сейчас подразумевается, по сути, любая ткань, сделанная в форме маски. Медицинским изделием такие маски не являются, потому и нет четкой регламентации, как они должны быть сделаны и от чего (и кого) защищают.

В большинстве случаев смысл от такой маски примерно тот же, что от медицинских — защитить окружающих от вашего дыхания, точнее — от крупных капель, которые могут «разлетаться» при разговоре и особенно кашле или чихании. Насколько в сравнении с медицинскими такие маски хуже или лучше — особых исследований нет (да и вряд ли они могут быть, учитывая, что под «многоразовой маской» может предполагаться что угодно). Тем не менее это — явно лучше, чем ничего. Стоит только помнить, что, во-первых — такая маска, как и медицинская, должна плотно, без зазоров прикрывать нос и рот, а во-вторых — ее нужно часто обрабатывать: стирать с мылом или моющим средством. Лучше это делать раз во все те же 2-3 часа.

Фото: flickr.com

Респираторы FFP1: без гарантии, но лучше маски

Респираторы — приспособления, несколько отличающиеся от масок по своей сути. Они в большей степени призваны защитить человека, который носит респиратор, а не окружающих. Делятся по классам защиты. FFP1 — наиболее «слабый» из них — как и маска, не способен защитить от вирусов, так как ячейки материала больше вирусов. Однако сам по себе респиратор более плотный, чем маска, так что защищает все же лучше, чем маска.

Респираторы всех классов защиты продаются в вариантах с клапаном и без него. Клапан — пластиковое устройство на респираторе — помогает облегчить дыхание, «раскрываясь» во время выдоха. Есть, правда, мнение, что именно клапан не позволяет использовать респиратор как маску — воздух, выходящий из клапана, не фильтрован, так что окружающих респиратор не защищает.

Фото: commons.wikimedia.org

FFP2 и FFP3: высокую степень защиты оставьте врачам

Респираторы с более высокими классами защиты — FFP2 и FFP3 — уже призваны защищать от вирусов. Класс защиты FFP2 примерно соответствует принятому, например, в США стандарту N95 — то есть респиратор должен не пропускать 95% аэрозолей. Стандарт FFP3 предполагает еще более основательную защиту — от 99% аэрозолей. Однако 100%-ную защиту не предлагает ни один из них.

Такие респираторы в основном используются с клапанами, так как в них тяжело дышать неподготовленному человеку. Вообще считается, что FFP2 и FFP3 в основном нужны, например, врачам, контактирующим с больными — так что для обычного использования в общественных местах покупать их необязательно. Несмотря на высокую степень защиты, респираторы являются одноразовыми. Учитывая, что стоят они недешево, носить их по правилам «просто так», без крайней необходимости защиты, не получится.

Фото: commons.wikimedia.org

Маски и полумаски: страшно, дорого

Как известно, вирусы могут попадать в организм человека не только через нос и рот, но и через глаза. Поэтому в высокозагрязненных местах используются другие устройства. Это — лицевые маски и полумаски. Выглядят они как респираторы с двумя прикрепленными крупными фильтрующими блоками. В дополнение к этому в состав масок входят очки или защитный экран.

Устройства — дорогие, выглядят зловеще, неудобны. Предполагается, что пользоваться ими будет персонал в местах с большой концентрацией больных, и уж точно не стоит ими пользоваться в общественных местах. Тем не менее люди, надевающие на себя такие устройства, попадаются, вызывая приступы иронии или страха у окружающих.

Максим Матвеев