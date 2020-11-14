Российского бойца MMA избили из-за долга

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В Москве был избит боец MMA Сергей Харитонов, выступающий в промоушене Bellator. Драка произошла из-за долгов.

Спортсмен попал в больницу.

«Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка. Можно сказать, что это произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга», — передает ТАСС слова источника.

По данным проекта Mash, избил бойца другой спортсмен — экс-боец UFC Адам Яндиев. Драка случилась на мероприятии в Лужниках

Харитонову 40 лет, он выступает в американском промоушене Bellator, в прошлом бронзовый призёр Гран-при Pride. Рекорд спортсмена составляет 32 победы и 8 поражений