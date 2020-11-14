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Власти Татарстана разрешили школьницам носить джемперы и пуловеры

00:44, 14.11.2020
Власти Татарстана разрешили школьницам носить джемперы и пуловеры
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Кабмин Татарстана внес изменения в постановление о школьной форме от 2013 года. Документ внес в перечень одежды, которую могут носить в образовательных организациях девочки, новые элементы.

Теперь в соответствующем подпункте появятся джемперы, свитеры и пуловеры. Правда только в холодное время, следует из документа. Отмечается, что цвета этих предметов гардероба должны быть нейтральными или неяркими.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также в пункте о том, кто определяет цвет, фасон и аналогичные характеристики формы предлагается вычеркнуть слова «Совет образовательной организации» и заменить их словами «локальным нормативным актом образовательной организации».

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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