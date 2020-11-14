Власти Татарстана разрешили школьницам носить джемперы и пуловеры

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Кабмин Татарстана внес изменения в постановление о школьной форме от 2013 года. Документ внес в перечень одежды, которую могут носить в образовательных организациях девочки, новые элементы.

Теперь в соответствующем подпункте появятся джемперы, свитеры и пуловеры. Правда только в холодное время, следует из документа. Отмечается, что цвета этих предметов гардероба должны быть нейтральными или неяркими.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также в пункте о том, кто определяет цвет, фасон и аналогичные характеристики формы предлагается вычеркнуть слова «Совет образовательной организации» и заменить их словами «локальным нормативным актом образовательной организации».