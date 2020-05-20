Новости происшествий

17:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани возбуждено дело о взятке 7 млн рублей от экс-главы «Высокогорских коммунальных сетей»

16:07, 20.05.2020
В Казани возбуждено дело о взятке 7 млн рублей от экс-главы «Высокогорских коммунальных сетей»
Фото: «Реальное время»

В посредничестве с передачей взятки 7 млн рублей обвиняют казанского юриста Олега Рачкова и управляющего АО «Высокогорские коммунальные сети» Руслана Алиева. Последний уже привлекается по делу о коммерческом подкупе. Новое уголовное дело по оперативным материалам УЭБ и ПК МВД Татарстана возбудили в Следкоме по РТ.

По версии силовиков, деньги передавались в 2015 году в интересах подследственного гендиректора «Высокогорских коммунальных сетей» Айрата Валиуллина, которому обвиняемые предложили посодействовать в решении вопросов с должностными лицами следственных органов по изменению меры пресечения, а в дальнейшем по наказанию без реального лишения свободы.

Тогда суд приговорил Валиуллина к реальному сроку 2,5 года за мошенничество и незаконное предпринимательство. По отбытии срока он заявил о противоправных действиях своих знакомых.

Расследованием этого дела занимаются сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

Ранее в Казани по заявлению того же отсидевшего бизнесмена возбудили дело о покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей. По нему арестован адвокат.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров