Сборная России сыграла вничью с Молдавией в контрольном матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с Молдавией (0:0) в рамках контрольного матча.

Российская национальная команда не может победить уже на протяжении четырех игр подряд. За этот период россияне забили лишь два раза — в ворота Швеции (1:2) и Турции (1:1).

Вратарь сборной России Маринато Гильерме провел свой 135 матч на «ноль». В зачете «клуба Льва Яшина» он обогнал по этому показателю главного тренера сборной Станислава Черчесова, у которого 134 «сухих» игры за карьеру.

В «клуб Льва Яшина» входят российские вратари, которые сыграли в чемпионате, Кубке страны и еврокубках минимум 100 матчей без пропущенных мячей.

Напомним, ранее три футболиста сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.