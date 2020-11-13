Путин одобрил татарстанский проект по расширению профилактики нарушений со стороны предпринимателей
Президент России Владимир Путин положительно оценил проект от жительницы Татарстана по расширению профилактики нарушений со стороны предпринимателей и одобрил инициативу проведения эксперимента в области проверок. Президент озвучил такую позицию в пятницу на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.
Проект позволяет предотвратить нарушения в работе бизнеса, объяснив предпринимателям требования контрольно-надзорных органов. Инициатор предложила поддержать проект на национальном уровне. Еще она предложила проведение эксперимента, который объединил бы предпринимателей в сообщества, несущие единую ответственность. Таким образом, предприниматели получат право на снижение числа проверок, но при выявлении нарушений их количество будет увеличиваться.
«Уверен, что на региональном уровне очень важно будет понять, да и на федеральном, как работают те нормы, которые были сейчас сформулированы, приняты, и что нужно будет сделать в ближайшем будущем, когда они должны заработать, — цитирует слова президента ТАСС.
Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса на 2021 год.БизнесОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым