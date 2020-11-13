Путин одобрил татарстанский проект по расширению профилактики нарушений со стороны предпринимателей

Президент России Владимир Путин положительно оценил проект от жительницы Татарстана по расширению профилактики нарушений со стороны предпринимателей и одобрил инициативу проведения эксперимента в области проверок. Президент озвучил такую позицию в пятницу на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.



Проект позволяет предотвратить нарушения в работе бизнеса, объяснив предпринимателям требования контрольно-надзорных органов. Инициатор предложила поддержать проект на национальном уровне. Еще она предложила проведение эксперимента, который объединил бы предпринимателей в сообщества, несущие единую ответственность. Таким образом, предприниматели получат право на снижение числа проверок, но при выявлении нарушений их количество будет увеличиваться.

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«Уверен, что на региональном уровне очень важно будет понять, да и на федеральном, как работают те нормы, которые были сейчас сформулированы, приняты, и что нужно будет сделать в ближайшем будущем, когда они должны заработать, — цитирует слова президента ТАСС.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса на 2021 год.