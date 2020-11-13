Глава Верховного суда рассказал, что делать при отказе в бесплатных лекарствах
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев разъяснил, как поступить в случае, если гражданину отказали в безвозмездном предоставлении лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ВС РФ.
На форуме по вопросам международного правового сотрудничества «Один пояс — один путь» он заявил, что гражданин вправе взыскать компенсацию расходов на покупку лекарств, если ему их не дали бесплатно. В начале текущего месяца замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что пациенты с коронавирусом, которые лечатся дома, начнут получать бесплатные антибиотики и противовирусные препараты в середине ноября. Татарстан получил 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Всего на эти цели правительство России выделило регионам 5,04 млрд рублей.ОбществоМедицина
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