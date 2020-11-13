Новости общества

14:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Верховного суда рассказал, что делать при отказе в бесплатных лекарствах

14:37, 13.11.2020
Глава Верховного суда рассказал, что делать при отказе в бесплатных лекарствах
Фото: pxhere.com

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев разъяснил, как поступить в случае, если гражданину отказали в безвозмездном предоставлении лекарств. Об этом сообщает пресс-служба ВС РФ.

Фото: supcourt.ru

На форуме по вопросам международного правового сотрудничества «Один пояс — один путь» он заявил, что гражданин вправе взыскать компенсацию расходов на покупку лекарств, если ему их не дали бесплатно. В начале текущего месяца замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что пациенты с коронавирусом, которые лечатся дома, начнут получать бесплатные антибиотики и противовирусные препараты в середине ноября. Татарстан получил 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19. Всего на эти цели правительство России выделило регионам 5,04 млрд рублей.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также