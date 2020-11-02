В Татарстане задержали двоих мужчин, находившихся в федеральном розыске
В Челнах на контрольном посту полиции инспекторы ДПС ГИБДД задержали двух мужчин, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщает МВД по Татарстану.
Один из задержанных, 30-летний житель Республики Коми, находился в федеральном розыске по статье «уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с ФЗ ограничения или ограничений».
Второй задержанный — 34-летний житель Казани, находившийся в розыске УФСИН России по Башкортостану и проходивший по статье «грабеж».
Ранее сообщалось, что бывшего хоккеиста «Салавата» и «Ак Барса» Игоря Мусатова приговорили к 4 годам колонии за мошенничество с криптовалютой на $800. До этого он также находился в федеральном розыске.
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