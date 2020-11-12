В Татарстане подросток насмотрелся кино и решил ограбить компьютерный клуб

В Татарстане подросток, насмотревшись кино, решил попробовать ограбить компьютерный клуб. О «фиаско раздосадованного налетчика» рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Парень дождался момента, когда игровой клуб покинут все посетители, подпер дверь черенком лопаты и, угрожая молотком, потребовал у администраторов деньги. Однако касса клуба оказалась пуста. Налетчику пришлось довольствоваться парой компьютерных клавиатур и телефоном. Уже на выходе его задержала полиция.

Полицейским подросток рассказал, что видел подобное в кино и решил попробовать, как бывает на самом деле. В итоге комиссия по делам несовершеннолетних поставила его на учет.

Ранее в Казани ГИБДД наказала мать подростка, катавшегося на продуктовой тележке в центре города.

