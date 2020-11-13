Минобороны РФ выразило соболезнования в связи со смертью Героя СССР из Казани

Фото: СУ СК РФ по РТ

Командование Центрального военного округа выразило соболезнования после смерти Героя Советского Союза Бориса Кузнецова из Казани. Слова соболезнования опубликованы на сайте Минобороны России.

В ведомстве отметили особые достижения Кузнецова как на войне, так и вклад ветерана в общественную работу в мирной жизни.

«После войны он вернулся в Татарстан и вел активную общественную работу, был одним из лидеров ветеранского движения, часто встречался с молодежью и участвовал в военно-патриотических мероприятиях Центрального военного округа. Борис Кузнецов также был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденами Ленина и Красного Знамени и другими государственными, ведомственными, республиканскими и общественными орденами и медалями», — говорится на сайте ведомства.

Фото: Екатерина Аблаева

Напомним, что сегодня героя войны провожают в последний путь. Бориса Кузнецова с военными почестями похоронят на Арском кладбище. Гроб с его телом везут на БТР.