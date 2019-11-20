Сын Даниса Зарипова забил буллит при помощи эффектного финта
Артур Зарипов, сын игрока «Ак Барса» Даниса Зарипова, реализовал буллит при помощи эффектного финта.
Шестнадцатилетний нападающий выступает в канадской лиге HEOMAAA за команду CIHA Green Midget AAA, куда ранее перешел из системы казанского клуба. В 20 матчах нынешнего сезона Артур Зарипов набрал 18 (11+7) очков.
«Болельщики любят Артура, и мы тоже», — говорится в «Инстаграм» аккаунте, выложившем видео.
СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым