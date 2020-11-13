Центробанк РФ лишил лицензии московский Международный коммерческий банк

Фото: ЦБ РФ

Центробанк РФ лишил лицензии московский Международный коммерческий банк. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Отoзвaть с 13 нoябpя 2020 гoда на осуществление банковских операций у кредитной организации «Международный коммерческий банк», — говорится в сообщении.



Фото: wikipedia.org

Причиной отзыва лицензии стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативные акты Банка России, занижение величин необходимых резервов на возможные потери. В течение года ЦБ РФ применял к нему меры, в том числе меры по ограничению на привлечение денежных средств физических лиц.

Ранее Банк России отозвал лицензии у двух российских банков «Майский» и «Прохладный».

