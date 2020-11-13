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Instagram изменил дизайн главного экрана

03:25, 13.11.2020
Instagram изменил дизайн главного экрана
Фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram впервые за долгое время изменила дизайн главного экрана.

На главный экран добавили вкладку Reels — сервис внутри самого Instagram, который позволяет записывать видео длиной 15 секунд, добавлять к ним музыку и эффекты.

На главном экране появится еще одна вкладка — Shop — встроенный маркетплейс с возможностью оплаты через Facebook Pay. Впервые страница покупок с возможностью оплатить их через платежную систему компании появилась в Instagram летом текущего года.

Кроме того, изменения затронули счетчик отметок «Нравится» и кнопки создания новой публикации — они оказались в правом верхнем углу, где составили соседство вкладке Direct, пишет The Verge.

ТехнологииIT
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