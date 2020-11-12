МЧС Татарстана предупредило о сильной гололедице завтра
ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило жителей республики о сильной гололедице.
Так, согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», неблагоприятные погодные условия ожидаются с сегодняшнего вечера, 12 ноября, до вечера 13 ноября.
Ранее жители Поволжья рассказали, когда пора менять шины на автомобиле на зимние.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым