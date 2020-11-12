Новости общества

18:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Татарстана предупредило о сильной гололедице завтра

18:29, 12.11.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильной гололедице завтра
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило жителей республики о сильной гололедице.

Так, согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», неблагоприятные погодные условия ожидаются с сегодняшнего вечера, 12 ноября, до вечера 13 ноября.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Ранее жители Поволжья рассказали, когда пора менять шины на автомобиле на зимние.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также