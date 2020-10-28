Сотрудники ГИБДД Татарстана помогли замерзавшей на трассе семье с десятимесячным ребенком

Фото: пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Сотрудники ГИБДД по Татарстану помогли замерзавшей на трассе семье с десятимесячным ребенком, сообщает пресс-служба МВД по республике.



Старший лейтенант полиции Марат Самирханов и лейтенант полиции Ильнур Вильданов обнаружили на 39-м км автодороги Казань — Ульяновск автомобиль «Лада Гранта» с включенной аварийной сигнализацией. В остывавшем автомобиле находились супруга водителя и их десятимесячный ребенок.

Выяснилось, что автомобиль вышел из строя, а попытки самостоятельного запуска двигателя ни к чему не привели. До ближайшего населенного пункта — далеко, а автомобилисты, редко проезжающие мимо, не останавливались, чтобы помочь.

Сотрудники ГИБДД обогрели семью в салоне патрульного автомобиля. Неисправный автомобиль взяли на буксир и отвезли в ближайший автосервис.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции Казани помогли спасти жизнь подростку.