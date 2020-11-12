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Сельскохозяйственное предприятие Татарстана выплатило почти 3 млн рублей долгов по зарплате своим работникам

14:08, 12.11.2020
Сельскохозяйственное предприятие Татарстана выплатило почти 3 млн рублей долгов по зарплате своим работникам
Фото: pixabay.com

После проверки прокуратуры Высокогорского района ЗАО «Бирюли» погасила задолженность перед 214 работниками на общую сумму 2,9 млн рублей за октябрь текущего года, сообщает прокуратура Татарстана.

В адрес руководителя внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Фото: pixabay.com

В прошлом году сообщалось, что сельскохозяйственное предприятие рассчиталось перед 322 работниками, выплатив им более 6 млн рублей долгов по зарплате.

ПромышленностьЭкономика Татарстан
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