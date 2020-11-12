Сельскохозяйственное предприятие Татарстана выплатило почти 3 млн рублей долгов по зарплате своим работникам

После проверки прокуратуры Высокогорского района ЗАО «Бирюли» погасила задолженность перед 214 работниками на общую сумму 2,9 млн рублей за октябрь текущего года, сообщает прокуратура Татарстана.



В адрес руководителя внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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В прошлом году сообщалось, что сельскохозяйственное предприятие рассчиталось перед 322 работниками, выплатив им более 6 млн рублей долгов по зарплате.

