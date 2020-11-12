Турцию и Россию в Лиге наций рассудит польский арбитр Марчиняк

На матч между сборными Турции и России в Лиге наций назначена польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.

Помогать ему будут его ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервным арбитром встречи станет Павел Гиль.

Турцию и Россию в Лиге наций рассудит польская бригада арбитров.



Главный судья — Шимон Марчиняк. Ассистенты — Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный арбитр — Павел Гиль.



Встреча пройдёт 15 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:00. — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020

В Лиге наций Марчиняк отработал три матча, во всех из которых победу одержали гости.

Встреча Турции и России состоится 15 ноября в Стамбуле. Начало матча — в 20.00 по мск.

Напомним, ранее три футболиста российской сборной получили положительные тесты на коронавирус.