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Турцию и Россию в Лиге наций рассудит польский арбитр Марчиняк

13:42, 12.11.2020
Турцию и Россию в Лиге наций рассудит польский арбитр Марчиняк
Фото: pzpn.pl

На матч между сборными Турции и России в Лиге наций назначена польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.

Помогать ему будут его ассистенты Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервным арбитром встречи станет Павел Гиль.

В Лиге наций Марчиняк отработал три матча, во всех из которых победу одержали гости.

Встреча Турции и России состоится 15 ноября в Стамбуле. Начало матча — в 20.00 по мск.

Напомним, ранее три футболиста российской сборной получили положительные тесты на коронавирус.

СпортФутбол
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