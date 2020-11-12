Прощание с героем Советского Союза Борисом Кузнецовым состоится завтра

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

Завтра в Казани состоится прощание с героем Советского Союза Борисом Кузнецовым. Оно начнется в 10.00 в здании оперного театра Мусы Джалиля, похоронят ветерана на Арском кладбище. Об этом рассказал «Реальному времени» председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани Виктор Карягин.



Фото: wikipedia.org

Напомним, внук ветерана Александр Иваньчиков сообщал «Реальному времени», что причиной смерти Бориса Кузнецова стали осложнения на сердце в результате лечения ноги.



В Следственном комитете выразили соболезнования по случаю смерти Героя Советского Союза.

