Прощание с героем Советского Союза Борисом Кузнецовым состоится завтра
Завтра в Казани состоится прощание с героем Советского Союза Борисом Кузнецовым. Оно начнется в 10.00 в здании оперного театра Мусы Джалиля, похоронят ветерана на Арском кладбище. Об этом рассказал «Реальному времени» председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) Казани Виктор Карягин.
Напомним, внук ветерана Александр Иваньчиков сообщал «Реальному времени», что причиной смерти Бориса Кузнецова стали осложнения на сердце в результате лечения ноги.
В Следственном комитете выразили соболезнования по случаю смерти Героя Советского Союза.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым