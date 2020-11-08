Соцсети: в казанских трамваях установили терминалы для безналичной оплаты

В трамваях Казани появились терминалы для безналичной оплаты проезда. Фотографиями прибора поделились пользователи соцсетей.

Фото: соцсети

Терминал прикреплен к поручню. Для оплаты проезда не требуется помощь кондуктора.

На фото видно, что терминал принимает банковские карты платежных систем МИР, Visa, MasterCard и другие.

Напомним, что в конце августа на Большое Казанское кольцо на маршруты №5 и №5а («ЖД вокзал — микрорайон «Солнечный город») вышли 18 новых трамваев. Они оснащены USB-розетками для зарядки мобильных телефонов.

