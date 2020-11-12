Среднюю продолжительность жизни в Казани планируют увеличить до 80 лет

В Казани к 2030 году средняя продолжительность жизни должна увеличиться с 76 лет 80, а доля населения, систематически занимающегося спортом,возрасти с 50% до 63%. Об этом с своем докладе по стратегии социально-экономического развития города рассказала заместитель председателя Комитета экономического развития Гузель Мингазова.

По данным спикера, уже сейчас по многим индикаторам Казань опережает свои плановые показатели. Кроме увеличения продолжительности жизни планируется увеличить показатель общей площади жилья в расчете на одного жителя. В среднем, через 10 лет на одного жителя города должно приходиться до 33,7 кв. м, в 2020 году этот показатель составляет 30,5 кв. м, передает пресс-служба исполкома.

Фото: Марат Мугинов

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить количество людей, занимающихся спортом.

