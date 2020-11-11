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В Минздраве РТ прокомментировали очереди в консультативно-диагностическом центре Казани

13:43, 11.11.2020
В Минздраве РТ прокомментировали очереди в консультативно-диагностическом центре Казани
Фото: соцсети

В Минздраве РТ объяснили очереди в консультативно-диагностическом центре (КДЦ) Казани отсутствием возможности продлить больничный лист дистанционно: «При этом обязательно личное присутствие пациента, так как медрегистратор должен получить документ, удостоверяющий личность».

«На поликлиники сейчас приходится пиковая нагрузка, в помощь медикам привлечены ординаторы, чтобы минимизировать очереди», — прокомментировали ситуацию «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Фото: соцсети

По словам представителя Минздрава, на сегодняшний день большая часть вызовов обслуживается на дому. Для этого необходимо вызвать участкового врача.

По словам одной из посетительниц КДЦ, после приема она простояла 45 минут у окошка выдачи больничных листов и еще 40 минут в очереди в регистратуру.

Общество Татарстан
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