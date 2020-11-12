В Госдуме предложили провести индексацию маткапитала на 20%
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию материнского капитала летом 2021 года. Увеличить маткапитал на 20% предложил депутат Госдумы Евгений Федоров.
В своем письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Федоров опирается на данные Счетной палаты. За семь месяцев 2020 года в России родилось почти на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Внеочередная индексация маткапитала могла бы стимулировать рождаемость.
«Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — цитирует текст обращения RT.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.
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