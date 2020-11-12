Ученые расскажут о будущем после пандемии в ходе онлайн-проекта «PROНаука в КФУ»
В Казани с 16 по 20 ноября пройдут онлайн-мероприятия в рамках научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ». Ученые порассуждают о будущем после пандемии.
В течение недели преподаватели и ученые вуза расскажут о том, почему антибиотики становятся бесполезными, когда люди смогут путешествовать на другие планеты, избавится ли человечество от всех болезней.
Также на курсе можно будет узнать, как пандемия влияет на суеверия, какие предсказания писателей-фантастов сбылись и принесут ли большие данные большой хаос. Все лекции можно будет посмотреть в группе «ВКонтакте» Казанского федерального университета, на телеканале «Универ ТВ».
В начале сентября с лекцией перед студентами КФУ выступила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
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