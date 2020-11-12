Ученые расскажут о будущем после пандемии в ходе онлайн-проекта «PROНаука в КФУ»

В Казани с 16 по 20 ноября пройдут онлайн-мероприятия в рамках научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ». Ученые порассуждают о будущем после пандемии.

В течение недели преподаватели и ученые вуза расскажут о том, почему антибиотики становятся бесполезными, когда люди смогут путешествовать на другие планеты, избавится ли человечество от всех болезней.

Фото: realnoevremya.ru, архивное фото

Также на курсе можно будет узнать, как пандемия влияет на суеверия, какие предсказания писателей-фантастов сбылись и принесут ли большие данные большой хаос. Все лекции можно будет посмотреть в группе «ВКонтакте» Казанского федерального университета, на телеканале «Универ ТВ».



В начале сентября с лекцией перед студентами КФУ выступила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

