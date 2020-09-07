Татьяна Москалькова прочитала лекцию в КФУ и призналась, что каждый день благодарит Бога
Лекция «Институт уполномоченного по правам человека в РФ» собрала полный зал
Сегодня в Императорском зале КФУ с лекцией выступала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Ее слушали студенты нескольких институтов КФУ, преподаватели и журналисты. Несмотря на то, что перед лекцией было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, зал набился под завязку: многим пришлось слушать Москалькову стоя. Правда, все присутствующие были в масках.
Лекцию омбудсмен посвятила тому, как формировался и чем характерен институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, но начала она с реверансов университету:
— Для меня огромная честь присутствовать и выступать в зале, где каждый сантиметр помнит историю. Это университет, где зарождались новые идеи, где выросло не одно поколение людей, которые отстраивали современную Россию, новое цивилизационное пространство. Здесь работали и учились мои друзья, и когда я защищала кандидатскую диссертацию в Институте государства и права Академии наук РФ, то получить поддержку Казанского университета — была огромная удача и честь. И вам, дорогие студенты, и вам, педагогические кадры, чрезвычайно повезло учиться в Казанском университете, вдыхать научные идеи, получать возможность спорить, строить будущее, исходя из такого огромного научного исторического потенциала, который заложен нашими предшественниками.
После взаимных комплиментов и аплодисментов Москалькова рассказала, что институт уполномоченного по правам человека в РФ — один из самых молодых государственных институтов, выполняющих важнейшую задачу сегодняшнего дня, объединяющих государственное начало и гражданское общество.
— В 1991 году на крутом изломе истории российского государства — и трагического, и в то же время вдохнувшего новую жизнь в построение цивилизационного пространства, впервые звучит, что в России должен быть независимый институт как государственный институт власти, который скажет правду руководителям государства о состоянии защищенности соблюдения прав человека в обществе. Который, независимо от системы, выскажет свою точку зрения в отношении отдельного человека и по системным проблемам. Такие институты существовали во многих государствах. Сегодня более 100 государств имеют институт омбудсмена, — продолжила Москалькова.
«У уполномоченного по правам человека сложная судьба и миссия»
Москалькова отдельно говорила об эмоциональном и морально-этическом аспектах работы омбудсмена:
— Уникальность этого института заключается в том, что это персонифицированный государственный орган, который обязан реагировать на жалобы граждан в отношении незаконных, несправедливых, необоснованных действий и решений органов государственной власти, должностных лиц, муниципальных органов. Он должен найти в себе мужество сказать, что этот нормативный акт противоречит принципу справедливости, международным принципам и нормам. Я уже четыре года выполняю эту сложнейшую миссию. У омбудсмена сложная судьба и миссия. Это не работа, это наша жизнь. У нас нет суббот и воскресений. Каждую субботу к нам приходят за помощью.
Затем омбудсмен выделила главные функции, которые выполняет в России уполномоченный по правам человека.
- Первая — это, конечно, рассмотрение жалоб и обращений. «Обидели, лишили дома, не предоставили квартиру, выгнали с работы, по серой схеме платили зарплату, неправильно начислили пенсию, незаконно привлекли к уголовной ответственности. Где-то 30 человек в день приходят к нам, еще более 150 обращений в день мы получаем по почте, и еще более 20 звонков на горячую линию. Поэтому нам дана возможность организовывать аппарат, и наши люди работают с утра до ночи, чтобы найти механизм помощи человеку», — рассказала Москалькова.
- Вторая функция — правовое просвещение.
- Третья — помощь в разработке законодательства.
Крымские военные и валютные ипотечники
Важность этого государственного института Москалькова проиллюстрировала несколькими реальными кейсами, по которым работала. Омбудсмен вмешивается в дело в тот момент, когда нужно независимое звено в правозащитной системе, чтобы разобраться в ситуациях, когда решение по закону принято правильно, а по сути и справедливости кажется издевательством. В таких случаях уполномоченный по правам человека и обращается к высшим должностным органам и просит решения этого вопроса, исходя из самых высоких принципов — принципов справедливости.
— В Крыму как-то ко мне на прием пришли человек 100 с семьями, в форме. Это были бывшие военнослужащие Украины, которые приняли гражданство России, остались верны идеалам России, но не пошли в ряды Российской армии — кто-то по состоянию здоровья, кто-то из-за отсутствия вакантной должности. Но жили они в военных городках, и другого жилья у них не было. По закону они больше не имели права жить в военном городке, и их должны были выселить. Но другого жилья у них не было. Пришлось обратиться к президенту РФ, он услышал и принял решение об издании указа, было определено, что в их отношении восстанавливается очередь на жилье, что они регистрируются по месту нахождения в военных городках. Вопрос был решен, — привела пример Москалькова.
Второй пример — обращение группы валютных ипотечников, у которых было заложено единственное жилье.
— По закону, суды абсолютно правильно решали вопросы не в их пользу, а в пользу банка. Им говорили: «Вы же сами подписали договор, заложив это имущество, не отдали долг и должны это сделать». Но мы смотрим на эту проблему с другой стороны: люди, которые брали в долларах, рассчитывали на то, что государство стабильно, и с ними ничего не может случиться. И вдруг форс-мажор… Я тоже обращалась с этим вопросом к Владимиру Владимировичу Путину, после этого появилась самостоятельная госпрограмма оказания помощи этим людям, по которой было выделено 2 миллиарда рублей.
3 700 жителей Татарстана обращались к омбудсмену
Москалькова рассказала, что в 2019 году 240 тысяч граждан России получили защиту от омбудсмена, связанную, к примеру, с прекращением открытой угольной перевалки, строительством МПЗ без документации, которая позволяла бы это сделать, с закрытием полигонов, которые отравляли природу и нарушали право на благоприятную среду...
— Конечно, уполномоченный один в поле не воин. Он не супермен и даже не супервумен, — сказала Москалькова. — Его успех зависит от конструктивных взаимодействий с органами госвласти. И мы это стараемся делать. У нас много соглашений и с прокуратурой, и с органами исполнительной власти, с Пенсионным фондом, с научными и учебными заведениями. Нам постоянно нужна обратная связь с людьми и нужна помощь.
С 2016 по 2020 годы к федеральному омбудсмену обратились 3 700 жителей Татарстана. Проверки показывали, что большая часть решений принимаются правильно. Но были и ситуации, когда нужно было поправлять решения органов исполнительной власти (например, в случаях непредоставления жилья или места в детском саду). Омбудсмен сказала, что многим удалось помочь.
«Тема пандемии продолжается»
Не обошла Москалькова в своей лекции и вопросы пандемии, когда пришлось открыть горячую линию и работать дистанционно. Были и обращения из Татарстана по неадекватно строгому применению мер административной ответственности.
— Молодой человек был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за то, что он находился на улице, не имея разрешения на это. Но он объяснил, что был в 6 утра на пробежке, что вокруг людей не было, и он никого не мог заразить. Мы добились того, что штраф с него сняли.
Но в целом, как сказала Москалькова, в Татарстане хорошо соблюдается соразмерность, адекватность и необходимость принимаемых мер.
Под занавес лекции омбудсмен напомнила о своей работе в международном направлении — например, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации работает вместе с МИД по поводу возвращения граждан России, с пандемией застрявших за границей.
«Господи, спасибо, что послал мне этот день»
После лекции омбудсмен ответила на вопросы собравшихся. Например, на вопрос о том, нужно ли создавать институт уполномоченного по правам студента (напомним, что с 2012 по 2017 функции студенческого омбудсмена в России выполнял Артем Хромов, но уже после его уходя выяснилось — фактически такой должности не существовало), Москалькова сказала:
— Сильным институт будет тогда, когда он будет единым. И отдельные институты уполномоченных по правам инвалидов, пенсионеров, военнослужащих, студентов — размывают инструментарий. Нужно, чтобы институт был единым. Но в нем должно быть обязательно молодежное крыло в виде структурного подразделения в аппарате, специального заместителя уполномоченного по правам человека отдельно по студенческим вопросам. А у студенчества этих вопросов много. Например, к нам обращались студенты, поступившие в частный вуз, лицензия которого была аннулирована. Права их были нарушены. Мы помогали, чтобы их взяли в другие вузы, и вузы шли навстречу — например, Институт правосудия. Есть вопросы и сегодняшнего дня, когда студенты-платники не могут заплатить за обучение, и мне кажется, что надо нормативно решать вопрос об отсрочке. А вопросы регистрации и общежития? А гарантии трудоустройства? Такой помощник у уполномоченного должен быть!
Потом омбудсмен вкратце описала свой трудовой путь (оказывается, начала она с должности бухгалтера иностранной юридической коллегии). А потом прозвучал, пожалуй, самый неожиданный вопрос: «Как мотивируете себя каждое утро просыпаться и идти работать на благо народа?".
Ильшат Гафуров немедленно вмешался с ремаркой: «А как мы себя мотивируем по утрам идти в университет?» А Москалькова немного пофилософствовала:
— Человек тогда гармонично развивается и более эффективно работает на благо людей, когда он смог и свою судьбу сделать. Это, наверное, еще более сложная проблема. Когда я просыпаюсь, я говорю: «Господи, спасибо, что ты послал мне этот день. Господи, спасибо, что есть солнце, небо, и я могу радоваться этому, могу быть сильной и помогать людям». Чтобы быть успешным, нужно следить за своим здоровьем, за своей энергетикой, опираться на людей, которые тебе интересны и у которых ты можешь что-то почерпнуть, и которым можешь что-то доброе и полезное подарить. Очень важен и элемент везения, а для этого каждый должен отстроить свою нравственно-моральную систему ценностей и идти по этому пути.
Заметно, что студенты пришли на встречу подготовленными: они задавали много процедурных и юридических вопросов. Времени хватило не на всех, но о главном поговорить успели. Под занавес омбудсмен поздравила республику со столетием образования ТАССР (продемонстрировав знание республики на уровне Сабантуя, КАМАЗа, татарских сладостей и «татарской доблести») и пожелала студентам «яркой личной жизни».
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