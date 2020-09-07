Татьяна Москалькова прочитала лекцию в КФУ и призналась, что каждый день благодарит Бога

Лекция «Институт уполномоченного по правам человека в РФ» собрала полный зал

Сегодня в Императорском зале КФУ с лекцией выступала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Ее слушали студенты нескольких институтов КФУ, преподаватели и журналисты. Несмотря на то, что перед лекцией было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, зал набился под завязку: многим пришлось слушать Москалькову стоя. Правда, все присутствующие были в масках.

Лекцию омбудсмен посвятила тому, как формировался и чем характерен институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, но начала она с реверансов университету:

— Для меня огромная честь присутствовать и выступать в зале, где каждый сантиметр помнит историю. Это университет, где зарождались новые идеи, где выросло не одно поколение людей, которые отстраивали современную Россию, новое цивилизационное пространство. Здесь работали и учились мои друзья, и когда я защищала кандидатскую диссертацию в Институте государства и права Академии наук РФ, то получить поддержку Казанского университета — была огромная удача и честь. И вам, дорогие студенты, и вам, педагогические кадры, чрезвычайно повезло учиться в Казанском университете, вдыхать научные идеи, получать возможность спорить, строить будущее, исходя из такого огромного научного исторического потенциала, который заложен нашими предшественниками.

Несмотря на то, что перед лекцией было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, зал набился под завязку

После взаимных комплиментов и аплодисментов Москалькова рассказала, что институт уполномоченного по правам человека в РФ — один из самых молодых государственных институтов, выполняющих важнейшую задачу сегодняшнего дня, объединяющих государственное начало и гражданское общество.

— В 1991 году на крутом изломе истории российского государства — и трагического, и в то же время вдохнувшего новую жизнь в построение цивилизационного пространства, впервые звучит, что в России должен быть независимый институт как государственный институт власти, который скажет правду руководителям государства о состоянии защищенности соблюдения прав человека в обществе. Который, независимо от системы, выскажет свою точку зрения в отношении отдельного человека и по системным проблемам. Такие институты существовали во многих государствах. Сегодня более 100 государств имеют институт омбудсмена, — продолжила Москалькова.

«У уполномоченного по правам человека сложная судьба и миссия»

Москалькова отдельно говорила об эмоциональном и морально-этическом аспектах работы омбудсмена:

— Уникальность этого института заключается в том, что это персонифицированный государственный орган, который обязан реагировать на жалобы граждан в отношении незаконных, несправедливых, необоснованных действий и решений органов государственной власти, должностных лиц, муниципальных органов. Он должен найти в себе мужество сказать, что этот нормативный акт противоречит принципу справедливости, международным принципам и нормам. Я уже четыре года выполняю эту сложнейшую миссию. У омбудсмена сложная судьба и миссия. Это не работа, это наша жизнь. У нас нет суббот и воскресений. Каждую субботу к нам приходят за помощью.

Москалькова отдельно говорила об эмоциональном и морально-этическом аспектах работы омбудсмена

Затем омбудсмен выделила главные функции, которые выполняет в России уполномоченный по правам человека.

Первая — это, конечно, рассмотрение жалоб и обращений. «Обидели, лишили дома, не предоставили квартиру, выгнали с работы, по серой схеме платили зарплату, неправильно начислили пенсию, незаконно привлекли к уголовной ответственности. Где-то 30 человек в день приходят к нам, еще более 150 обращений в день мы получаем по почте, и еще более 20 звонков на горячую линию. Поэтому нам дана возможность организовывать аппарат, и наши люди работают с утра до ночи, чтобы найти механизм помощи человеку», — рассказала Москалькова.

Вторая функция — правовое просвещение.

Третья — помощь в разработке законодательства.

Крымские военные и валютные ипотечники

Важность этого государственного института Москалькова проиллюстрировала несколькими реальными кейсами, по которым работала. Омбудсмен вмешивается в дело в тот момент, когда нужно независимое звено в правозащитной системе, чтобы разобраться в ситуациях, когда решение по закону принято правильно, а по сути и справедливости кажется издевательством. В таких случаях уполномоченный по правам человека и обращается к высшим должностным органам и просит решения этого вопроса, исходя из самых высоких принципов — принципов справедливости.

— В Крыму как-то ко мне на прием пришли человек 100 с семьями, в форме. Это были бывшие военнослужащие Украины, которые приняли гражданство России, остались верны идеалам России, но не пошли в ряды Российской армии — кто-то по состоянию здоровья, кто-то из-за отсутствия вакантной должности. Но жили они в военных городках, и другого жилья у них не было. По закону они больше не имели права жить в военном городке, и их должны были выселить. Но другого жилья у них не было. Пришлось обратиться к президенту РФ, он услышал и принял решение об издании указа, было определено, что в их отношении восстанавливается очередь на жилье, что они регистрируются по месту нахождения в военных городках. Вопрос был решен, — привела пример Москалькова.

С 2016 по 2020 год к федеральному омбудсмену обратились 3 700 жителей Татарстана

Второй пример — обращение группы валютных ипотечников, у которых было заложено единственное жилье.

— По закону, суды абсолютно правильно решали вопросы не в их пользу, а в пользу банка. Им говорили: «Вы же сами подписали договор, заложив это имущество, не отдали долг и должны это сделать». Но мы смотрим на эту проблему с другой стороны: люди, которые брали в долларах, рассчитывали на то, что государство стабильно, и с ними ничего не может случиться. И вдруг форс-мажор… Я тоже обращалась с этим вопросом к Владимиру Владимировичу Путину, после этого появилась самостоятельная госпрограмма оказания помощи этим людям, по которой было выделено 2 миллиарда рублей.

3 700 жителей Татарстана обращались к омбудсмену

Москалькова рассказала, что в 2019 году 240 тысяч граждан России получили защиту от омбудсмена, связанную, к примеру, с прекращением открытой угольной перевалки, строительством МПЗ без документации, которая позволяла бы это сделать, с закрытием полигонов, которые отравляли природу и нарушали право на благоприятную среду...



— Конечно, уполномоченный один в поле не воин. Он не супермен и даже не супервумен, — сказала Москалькова. — Его успех зависит от конструктивных взаимодействий с органами госвласти. И мы это стараемся делать. У нас много соглашений и с прокуратурой, и с органами исполнительной власти, с Пенсионным фондом, с научными и учебными заведениями. Нам постоянно нужна обратная связь с людьми и нужна помощь.

С 2016 по 2020 годы к федеральному омбудсмену обратились 3 700 жителей Татарстана. Проверки показывали, что большая часть решений принимаются правильно. Но были и ситуации, когда нужно было поправлять решения органов исполнительной власти (например, в случаях непредоставления жилья или места в детском саду). Омбудсмен сказала, что многим удалось помочь.

В целом, как сказала Москалькова, в Татарстане хорошо соблюдается соразмерность, адекватность и необходимость принимаемых мер

«Тема пандемии продолжается»

Не обошла Москалькова в своей лекции и вопросы пандемии, когда пришлось открыть горячую линию и работать дистанционно. Были и обращения из Татарстана по неадекватно строгому применению мер административной ответственности.

— Молодой человек был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за то, что он находился на улице, не имея разрешения на это. Но он объяснил, что был в 6 утра на пробежке, что вокруг людей не было, и он никого не мог заразить. Мы добились того, что штраф с него сняли.

Но в целом, как сказала Москалькова, в Татарстане хорошо соблюдается соразмерность, адекватность и необходимость принимаемых мер.

Под занавес лекции омбудсмен напомнила о своей работе в международном направлении — например, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации работает вместе с МИД по поводу возвращения граждан России, с пандемией застрявших за границей.



«Господи, спасибо, что послал мне этот день»

После лекции омбудсмен ответила на вопросы собравшихся. Например, на вопрос о том, нужно ли создавать институт уполномоченного по правам студента (напомним, что с 2012 по 2017 функции студенческого омбудсмена в России выполнял Артем Хромов, но уже после его уходя выяснилось — фактически такой должности не существовало), Москалькова сказала:

— Сильным институт будет тогда, когда он будет единым. И отдельные институты уполномоченных по правам инвалидов, пенсионеров, военнослужащих, студентов — размывают инструментарий. Нужно, чтобы институт был единым. Но в нем должно быть обязательно молодежное крыло в виде структурного подразделения в аппарате, специального заместителя уполномоченного по правам человека отдельно по студенческим вопросам. А у студенчества этих вопросов много. Например, к нам обращались студенты, поступившие в частный вуз, лицензия которого была аннулирована. Права их были нарушены. Мы помогали, чтобы их взяли в другие вузы, и вузы шли навстречу — например, Институт правосудия. Есть вопросы и сегодняшнего дня, когда студенты-платники не могут заплатить за обучение, и мне кажется, что надо нормативно решать вопрос об отсрочке. А вопросы регистрации и общежития? А гарантии трудоустройства? Такой помощник у уполномоченного должен быть!

После лекции омбудсмен ответила на вопросы собравшихся

Потом омбудсмен вкратце описала свой трудовой путь (оказывается, начала она с должности бухгалтера иностранной юридической коллегии). А потом прозвучал, пожалуй, самый неожиданный вопрос: «Как мотивируете себя каждое утро просыпаться и идти работать на благо народа?".

Ильшат Гафуров немедленно вмешался с ремаркой: «А как мы себя мотивируем по утрам идти в университет?» А Москалькова немного пофилософствовала:



— Человек тогда гармонично развивается и более эффективно работает на благо людей, когда он смог и свою судьбу сделать. Это, наверное, еще более сложная проблема. Когда я просыпаюсь, я говорю: «Господи, спасибо, что ты послал мне этот день. Господи, спасибо, что есть солнце, небо, и я могу радоваться этому, могу быть сильной и помогать людям». Чтобы быть успешным, нужно следить за своим здоровьем, за своей энергетикой, опираться на людей, которые тебе интересны и у которых ты можешь что-то почерпнуть, и которым можешь что-то доброе и полезное подарить. Очень важен и элемент везения, а для этого каждый должен отстроить свою нравственно-моральную систему ценностей и идти по этому пути.



Заметно, что студенты пришли на встречу подготовленными: они задавали много процедурных и юридических вопросов. Времени хватило не на всех, но о главном поговорить успели. Под занавес омбудсмен поздравила республику со столетием образования ТАССР (продемонстрировав знание республики на уровне Сабантуя, КАМАЗа, татарских сладостей и «татарской доблести») и пожелала студентам «яркой личной жизни».

Людмила Губаева, фото kpfu.ru