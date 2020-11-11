ГК ТАИФ провела конкурс художественного творчества среди детей сотрудников

Фото: АО «ТАИФ»

Жюри выбрало победителей среди участников корпоративного конкурса художественного творчества. Он проводился среди 800 детей сотрудников ГК ТАИФ. В этом году темой конкурса стали праздничные открытки — участникам предстояло показать нестандартный подход и удивить жюри.



Работы принимались в двух номинациях: рисунок и декоративно-прикладное искусство. Для создания открыток можно было использовать акварель, гуашь, масло, вылепить их из глины, пластилина, сделать поделки из войлока и других материалов.

Выбрать лучшие оказалось непросто — жюри выше остальных оценивало работы, которые максимально соответствовали заявленной теме.



Победителей определяли в трех возрастных категориях: малыши от трех до семи лет, дети в возрасте от восьми до 12 лет и старшая группа с участниками от 13 до 16 лет. Среди них жюри выбрало 42 участника, которые применили самый творческий подход. Все они получат почетные дипломы и призы. Остальных детей тоже поощрят дипломами и подарками.



Фото: АО «ТАИФ»

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