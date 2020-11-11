В Казани с изрисовавшими лифт подростками проведут профилактическую работу

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Прокуратура Советского района Казани потребовала от ГАПОУ «Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи» и ректора ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ» провести со студентами профилактическую работу из-за недавнего инцидента с подростками, разрисовавшими лифт жилого дома.

Руководители образовательных учреждений должны рассмотреть представления в течение 30 дней с участием представителя надзорного ведомства, сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, после видео с изрисовавшими лифт подростками 25 октября в доме №4 на улице Новоселья в Советском районе прокуратура организовала проверку и внесла представления в адрес руководителей образовательных организаций.

Выяснилось, что вандалами оказались студенты вторых курсов — четверо учатся в КНИТУ, один студент — в КАИ. Они разрисовали лифт, используя маркеры и баллончик с краской. Один из них нарисовал свастику.

В отношении студентов составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики». Родителей подростков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Свою вину подростки признали.