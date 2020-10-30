В Казани после видео с изрисовавшими лифт подростками прокуратура организовала проверку

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После появления в соцсетях видео с подростками, изрисовавшими лифт в жилом доме №4 на улице Новоселья, прокуратура Советского района Казани организовала проверку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что пятеро студентов казанских техникумов и колледжа 2002 и 2003 годов рождения изрисовали стены лифта, использовав баллончик с краской и маркер. Один из них нарисовал свастику.

После того как подростки увидели себя в соцсетях на видео, они вернулись в подъезд, чтобы стереть надписи на стенах. К моменту, когда их застали сотрудники управляющей компании, они успели удалить почти все надписи, от которых на стенах остались лишь силуэты. Вандалов задержали и доставили в отдел полиции. УК оценила ущерб в 51 тысячу рублей. Он пока не возмещен.

В отношении подростков составили административные протоколы за мелкое хулиганство, одного из них привлекли к ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. Протоколы составили и в отношении родителей — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Злоумышленники полностью признали вину. Их поставили на профилактический учет в полиции. Прокуратура внесла представления в адрес руководителей образовательных организаций, в которых обучаются подростки, с требованием усилить среди учащихся воспитательную работу.

Напомним, прокуратура Челнов начала проверку также после сообщений в соцсетях о том, что водитель одного из автобусов высадил школьника из-за отсутствия денег на проезд.