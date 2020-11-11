Главой «РусГидро» станет сын однокурсника Путина — Виктор Хмарин
Совет директоров «РусГидро» назначил и.о. председателя правления — генерального директора компании Виктора Хмарина — сына однокурсника президента России Владимира Путина. Он заменит Николая Шульгинова, который стал министром энергетики. Об этом сообщает «РБК».
Хмарин стал заместителем гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности в «РусГидро» в марте 2015 года, а с 2019-го занимал должность первого заместителя гендиректора. Он отвечал за сделки группы, подготовку международных проектов, взаимодействие с инвесторами, логистическое, транспортное обеспечение, за топливообеспечение энергообъектов, а еще за управление имуществом, ресурсное планирование и формирование системы ценообразования.
Ранее сообщалось, что премьер России Михаил Мишустин предложил назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова руководителем Минэнерго.ОбществоВласть
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