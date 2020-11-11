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В Казани умерла врач-реаниматолог Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина

15:41, 11.11.2020 1
В Казани умерла врач-реаниматолог Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Накануне, 10 ноября, умерла врач-реаниматолог Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина. Ей было 48 лет.

Известный врач скончалась после длительной болезни, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: td-germes.ru

«Перинатальный центр потерял первоклассного специалиста и человека, вселявшего надежду и дававшего силы тысячам семей в Татарстане», — говорится в сообщении министерства.

Кроме спасения жизней младенцев Сапаркина проводила лекции для родителей новорожденных с акцентом на выхаживание недоношенных детей.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:21
    И тут корона? Или рак?
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