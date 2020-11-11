В Казани умерла врач-реаниматолог Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина
Накануне, 10 ноября, умерла врач-реаниматолог Перинатального центра РКБ Ирина Сапаркина. Ей было 48 лет.
Известный врач скончалась после длительной болезни, передает пресс-служба Минздрава РТ.
«Перинатальный центр потерял первоклассного специалиста и человека, вселявшего надежду и дававшего силы тысячам семей в Татарстане», — говорится в сообщении министерства.
Кроме спасения жизней младенцев Сапаркина проводила лекции для родителей новорожденных с акцентом на выхаживание недоношенных детей.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии