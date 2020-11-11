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Скончался заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов

15:05, 11.11.2020
Скончался заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов
Фото: biathlonrus.com

На 81-м году жизни скончался заслуженный тренер России Геннадий Челюканов. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«Память о замечательном тренере и выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров, которым посчастливилось работать с Геннадием Егоровичем. Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова», — говорится в сообщении пресс-службы СБР.

Среди учеников Челюканова несколько олимпийских чемпионов по биатлону — Сергей Булыгин, Светлана Ишмуратова и Анна Богалий.

Причина смерти знаменитого тренера не раскрывается.

Напомним, накануне скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин.

СпортОбщество
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