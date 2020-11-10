Скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин

На 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

В бытность фигуристом Москвин в паре с Майей Беленькой стал трехкратным чемпионом СССР в парном катании. Они первыми из отечественных фигуристов (вместе с парой Герасимова — Киселев) выступили на чемпионате Европы.

Фото: fsrussia.ru

После завершения карьеры Москвин занимался тренерской работой в тандеме с женой Тамарой Москвиной. За годы работы он воспитал нескольких советских олимпийских чемпионов. В числе его учеников — олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов, а также Тамара Братусь (Москвина), Алексей Мишин, Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, Игорь Лисовский и многие другие.

Жена Москвина сообщила, что официального прощания с выдающимся тренером не будет.

Подробнее о некоторых исторических событиях из жизни Игоря Москвина можно почитать в материале «Реального времени».