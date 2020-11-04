Нефть подорожала в ходе торгов 4 ноября из-за ожиданий итогов выборов президента США

Цены на нефть марки WTI на бирже ICE в Лондоне показали рост на 2,18% и составили $38,48 за баррель. Фьючерсы нефти марки Brent составили $40,57 за баррель, увеличившись на 2,17%. Об этом сообщает RT.

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Эксперты связывают подорожание нефти с ожиданиями итогов выборов президента США.

Ранее сообщалось, что нефть может опуститься до $10 и даже $5 за баррель и продержаться на этом уровне довольно долго.