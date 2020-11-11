Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки

Фото: ЦБ РФ

Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Тем не менее при вынесении решения будет учитываться неопределенность прогноза на 2021 год.

Фото: ЦБ РФ

«Мы полагаем, что в рамках базового сценария у нас еще остается пространство для смягчения денежно-кредитной политики, так как среднесрочные дезинфляционные риски со стороны спроса превалируют. Мы это подчеркивали в обоих случаях, когда принимали решение о сохранении текущего уровня ставки, однако мы должны очень тщательно взвесить, когда это пространство целесообразно использовать», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 4,25% годовых.



Ранее Набиуллина выразила мнение, что в конце 2020 года и в начале 2021-го сложности с пандемией и распространением нового коронавируса замедлят восстановление российской экономики.

