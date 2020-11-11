Центробанк видит пространство для снижения ключевой ставки
Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Тем не менее при вынесении решения будет учитываться неопределенность прогноза на 2021 год.
«Мы полагаем, что в рамках базового сценария у нас еще остается пространство для смягчения денежно-кредитной политики, так как среднесрочные дезинфляционные риски со стороны спроса превалируют. Мы это подчеркивали в обоих случаях, когда принимали решение о сохранении текущего уровня ставки, однако мы должны очень тщательно взвесить, когда это пространство целесообразно использовать», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 4,25% годовых.
Ранее Набиуллина выразила мнение, что в конце 2020 года и в начале 2021-го сложности с пандемией и распространением нового коронавируса замедлят восстановление российской экономики.
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