RTД представил фильм о конфликте в Карабахе

Фото: скриншот видео

Документальный телеканал RTД выпустил фильм «Карабах. Люди войны» о разгоревшемся с новой силой конфликте в регионе между Арменией и Азербайджаном.

Фильм рассказывает о жителях нескольких городов, которые пострадали от боевых действий. В их числе поэтесса из Степанакерта, ухаживавшая за детьми в местном приюте, девушка из Гянджи, которая ведет военную хронику в своем блоге, волонтеры, а также те, кто создал интернациональные семьи.

Напомним, заявление о прекращении огня в Карабахе вчера подписали президент Владимир Путин, премьер-министр Армении и президент Азербайджана. Подробнее о ситуации и ее последствиях — в материале «Реального времени».