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Хавбек «Рубина» Абильдгор впервые вызван в сборную Дании

10:08, 11.11.2020
Хавбек «Рубина» Абильдгор впервые вызван в сборную Дании
Фото: twitter.com/dbulandshold

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор вызван в сборную Дании для участия в ноябрьских матчах национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба датчан.

Хавбек казанского клуба приглашен в сборную после того, как ряд футболистов и тренеров датской команды сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Сборной Дании предстоит провести в ноябре три встречи — контрольную игру со Швецией (11 ноября) и два матча в Лиге наций с Исландией (15 ноября) и Бельгией (18 ноября).

Это дебютный вызов Абильдгора во взрослую национальную команду своей страны.

Напомним, ранее «Рубин» уступил на выезде подмосковным «Химкам» (0:2). Подробнее об этом поражении казанского клуба можно прочитать в материале «Реального времени».

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