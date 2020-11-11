Хавбек «Рубина» Абильдгор впервые вызван в сборную Дании

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор вызван в сборную Дании для участия в ноябрьских матчах национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба датчан.

Хавбек казанского клуба приглашен в сборную после того, как ряд футболистов и тренеров датской команды сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Сборной Дании предстоит провести в ноябре три встречи — контрольную игру со Швецией (11 ноября) и два матча в Лиге наций с Исландией (15 ноября) и Бельгией (18 ноября).

Landstræner Kasper Hjulmand har indkaldt Magnus Kofod fra FC Nordsjælland og Oliver Abildgaard fra Rubin Kazan, der træner med Herrelandsholdet de næste dage som gardering til testkampen mod Sverige.#ForDanmark pic.twitter.com/3baugL9cjl — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) November 9, 2020

Это дебютный вызов Абильдгора во взрослую национальную команду своей страны.

Напомним, ранее «Рубин» уступил на выезде подмосковным «Химкам» (0:2). Подробнее об этом поражении казанского клуба можно прочитать в материале «Реального времени».