Экспортный оборот Wildberries за девять месяцев 2020 года вырос на 89%

Фото: Госстройнадзор РТ

Экспортный оборот крупнейшего российского интернет-ретейлера Wildberries за девять месяцев 2020 года вырос на 89%. Оборот компании вырос до 17,1 млрд рублей.

В компании рассказали, что чаще всего приобретают за рубежом через Wildberries.

В топ-10 самых популярных товаров российского производства, которые покупают в зарубежных странах через Wildberries, входят медицинские маски, пастила без сахара из села Кахун в Кабардино-Балкарии, арахисовая паста из города Адыгейск, подгузники, футболки, книга «История России для детей», шторы, платья, алтайский кедровый орех и картонный игровой домик-раскраска для детей «Русская сказка», передает ТАСС.

Wildberries действует в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Ранее Татарстан вошел в список крупнейших региональных продавцов Wildberries.

