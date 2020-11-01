Татарстан вошел в список крупнейших региональных продавцов Wildberries

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Продажи российских производителей на Wildberries за рубежом и в России за 9 месяцев 2020 года выросли на 114% — до 108 млрд рублей.

Продажи российских товаров составили 40% оборота всей площадки. В России товара продано на 270,6 млрд рублей, по всем товарам за рубежом — 15 млрд рублей, передает ТАСС.

Татарстан вошел в список крупнейших региональных продавцов (1,3 млрд рублей, +380%). Также лидирующие позиции заняли Ивановская (5,1 млрд, +276%), Новосибирская (3,8 млрд, +34%), Нижегородская (3,5 млрд, +122%), Ростовская (3,4 млрд, +188%) и Свердловская (2,7 млрд, +301%) области и Краснодарский край (1,8 млрд, +345%).



Ранее онлайн-ретейлер Wildberries подсчитал, что в России спрос на одноразовые маски вырос сразу на 126%.

