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Татарстан по регистрации недвижимости побил показатели других регионов

07:16, 11.11.2020
Татарстан по регистрации недвижимости побил показатели других регионов
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан в рейтинге по количеству покупки недвижимости побил показатели многих регионов. Об этом сообщила директор многофункционального центра предоставления госуслуг в Татарстане Ленара Музафарова.

Повышенный спрос на недвижимость наблюдается благодаря продлению программы льготной ипотеки.

«Оформление заявок на недвижимость на первом месте: по этому показателю мы обходим большинство регионов», — сказала Музафарова.

Ранее директор МФЦ РТ Ленара Музафарова рассказала, что с января 2021 года Пенсионный фонд по Татарстану прекратит «живой» прием посетителей. Вместо этого их будут принимать в многофункциональных центрах.

ОбществоНедвижимость Татарстан
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