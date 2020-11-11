Татарстан по регистрации недвижимости побил показатели других регионов

Татарстан в рейтинге по количеству покупки недвижимости побил показатели многих регионов. Об этом сообщила директор многофункционального центра предоставления госуслуг в Татарстане Ленара Музафарова.

Повышенный спрос на недвижимость наблюдается благодаря продлению программы льготной ипотеки.

«Оформление заявок на недвижимость на первом месте: по этому показателю мы обходим большинство регионов», — сказала Музафарова.



Ранее директор МФЦ РТ Ленара Музафарова рассказала, что с января 2021 года Пенсионный фонд по Татарстану прекратит «живой» прием посетителей. Вместо этого их будут принимать в многофункциональных центрах.

