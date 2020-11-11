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Названы цены на новые MacBook Air в России

03:24, 11.11.2020
Названы цены на новые MacBook Air в России
Фото: apple.com

На официальном сайте Apple опубликованы цены на новые ноутбуки.

Так, стоимость MacBook Air составит от 99,9 тысячи рублей, MacBook Pro — от 129,9 тысячи рублей, а Mac Mini — от 74,9 тысячи рублей.

Фото: скриншот

Вчера корпорация Apple в ходе своей третьей осенней презентации представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки. Ожидается, что новые гаджеты смогут проработать до 16 часов без зарядки, обрабатывать графику до пяти раз быстрее. Заказать устройства можно с 10 ноября, открыть продажи компания обещает с 16 ноября.

ТехнологииIT
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