Apple представила новые MacBook на собственном процессоре

Сегодня корпорация Apple в ходе своей третьей осенней презентации представила первые компьютеры Mac на процессоре собственной разработки Apple Silicon.

Ожидается, что энергопотребление платформы будет намного много ниже, чем у аналогов. Например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов. Графический ускоритель, который будет использоваться в Mac, получил также восемь ядер. Новинка будет превосходить по производительности конкурентов.

Фото: apple.com

Первыми компьютерами на новой платформе стали 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro и неттоп Mac mini. Заказать устройства можно с 10 ноября, открыть продажи компания обещает с 16 ноября.

На американском рынке MacBook Air обойдется от $999 (около 76 тыс. рублей по текущему курсу), Mac mini — $699 (53 тыс. рублей), MacBook Pro — $1299 (99 тыс. рублей), передает «РИА Новости».