В Казани снова будут доставлять продукты пожилым и людям на самоизоляции

Фото: Марат Мугинов

В Казани возобновил свою работу штаб взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры будут доставлять продукты питания и лекарства одиноко проживающим пенсионерам старше 60 лет, а также тем, кто находится в изоляции или в тяжелой жизненной ситуации.

Покупаются продукты за счет заявителя. Доставлять заказы будут не чаще одного раза в неделю, поэтому принимаются только объемные заказы.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заявки на участие принимаются на горячую линию 063 (с городского телефона), +7(843)236-41-23 (с мобильного телефона). Также обратиться можно в администрации районов:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7(843)519-34-48;

Вахитовский и Приволжский районы: +7(843)264-30-86;

Кировский и Московский районы: +7(843)557-76-10;

Советский район: +7(843)272-17-97;

федеральный телефон проекта «Мы вместе»: +7(800)200-34-11.

Казанцев просят не злоупотреблять волонтерской помощью. Жителям города младше 60 лет и тем, кто не относится к указанным категориям лиц рекомендуют делать заказы в официальных службах доставки ритейлеров.

