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«Нефтехимик» дома обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

21:57, 10.11.2020
«Нефтехимик» дома обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

«Нефтехимик» дома обыграл китайский «Куньлунь» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами в составе нижнекамцев отметились Гудачек (дважды), Буцаев, Костицын, Бикмуллин и Волгин. Нападающий «Нефтехимика» Шафигуллин оформил ассистентский дубль, набрав 2 очка.

Это уже вторая победа подряд команды Буцаева. Ранее «Нефтехимик» в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:1.

СпортХоккей Татарстан
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