«Нефтехимик» дома обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ
«Нефтехимик» дома обыграл китайский «Куньлунь» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Голами в составе нижнекамцев отметились Гудачек (дважды), Буцаев, Костицын, Бикмуллин и Волгин. Нападающий «Нефтехимика» Шафигуллин оформил ассистентский дубль, набрав 2 очка.
Это уже вторая победа подряд команды Буцаева. Ранее «Нефтехимик» в гостях обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:1.
СпортХоккей Татарстан
ПОБЕДАААААААААААА!!!! 6:3!!! Драконы повержены! pic.twitter.com/wMJHKHYLbE— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 10, 2020
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