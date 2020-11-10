Мэр Челнов: пускать общественный транспорт в промзону — убыточно

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объяснил предпринимателям, что бизнес должен сам оплачивать перевозки сотрудников в промзону. Пускать туда общественный транспорт градоначальник считает убыточным.

Перевозчики могут проложить маршруты в эту часть города, если бизнес гарантирует им соответствующую компенсацию, сказал мэр во время онлайн-совещания с предпринимателями, которое Магдеев проводил совместно с бизнес-омбудсменом РТ Фаридом Абдулганиевым.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Первый вариант — поступить, как ваши соседи. «Челны–хлеб», «Челны Холод», «Булгарпиво», КИП «Мастер» сами перевозят своих сотрудников вахтовыми методами. Второй вариант — собраться всем, кто работает на этом «плече», определить схему и вклад каждого. Если договоримся о компенсации перевозок, мы готовы с нашими перевозчиками (а они у нас все частные) сесть за стол переговоров и найти схему», — передает слова мэра портал chelny-biz.ru.

На сайте мэрии Челнов отмечается, что беседа с предпринимателями длилась около 2,5 часа. Кроме транспорта они интересовались вопросами аренды, тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги, льготных займов и других мер поддержки бизнеса.

Напомним, что в жилой зоне Челнов также есть проблемы с транспортом. Город не может закупить большие автобусы после того, как КАМАЗ забрал уже имевшиеся за просроченные платежи по лизингу.