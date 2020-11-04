Власти Челнов рассчитывают закупить большие автобусы по программе развития моногородов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Администрация Набережных Челнов планирует увеличить парк больших автобусов за счет программы развития экономики моногородов. Эта программа ВЭБ.РФ затронет 18 крупнейших по численности моногородов страны.

Мэр Челнов Наиль Магдеев на обсуждении программы заявил, что за ее счет город рассчитывает заняться строительством ливневок.

«Второе немаловажное направление для нас — функционирование общественного транспорта. Нужно решать проблему с автобусами большой вместимости», — приводит слова Магдеева пресс-служба Фонда развития моногородов.

Фото: kamaz.ru

Ранее сообщалось, что Челны вошли в программу ВЭБ.РФ по развитию городской экономики по 14 направлениям. В том числе власти автограда направят часть денег на строительство школ.

Напомним, из-за долгов по лизинговым платежам КАМАЗ забрал у челнинских перевозчиков большие автобусы. Первый автобус городские власти привезли из Белоруссии только в конце октября.