Жители Казани пожаловались на очереди в больнице №7

Жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в больнице №7. По словам посетителей медучреждения, прием ведет один врач.

К больнице в это время продолжают подъезжать новые машины скорой помощь. На кадрах видно, что перед зданием образовалась целая колонна.

В начале ноября в соцсетях появилось видео с очередью из машин ритуальных услуг возле морга на территории 7-й горбольницы в Казани. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» объяснили, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.

В пятницу казанцы засняли очереди в 20-ю поликлинику.