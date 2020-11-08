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Жители Казани пожаловались на очереди в больнице №7

17:25, 08.11.2020 1
Жители Казани пожаловались на очереди в больнице №7

Жители Казани пожаловались в соцсетях на большие очереди в больнице №7. По словам посетителей медучреждения, прием ведет один врач.

К больнице в это время продолжают подъезжать новые машины скорой помощь. На кадрах видно, что перед зданием образовалась целая колонна.

В начале ноября в соцсетях появилось видео с очередью из машин ритуальных услуг возле морга на территории 7-й горбольницы в Казани. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» объяснили, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.

В пятницу казанцы засняли очереди в 20-ю поликлинику.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:38
    Вот поэтому депутаты и предлагают ввести платную медицину. Чтобы лечились только те, у кого есть большие деньги.
    А простой рабочий народ и пенсионеры - помирали дома или на улице.
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