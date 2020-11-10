Файзуллина утвердили министром строительства РФ
Сегодня Госдума утвердила кандидатов на посты министров и вице-премьера РФ. Среди них депутаты одобрили и кандидатуру Ирека Файзуллина, который был предложен на должность главы Минстроя РФ.
Десятым зампредом правительства стал Александр Новак, до этого возглавлявший Минэнерго РФ. Его место занял Николай Шульгинов.
Александра Козлова депутаты утвердили на должность министра природных ресурсов и экологии.
На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначается Алексей Чекунков.
Министерство транспорта возглавит Виталий Савельев.
Напомним, что депутаты фракций КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России» обещали поддержать кандидатуру Файзуллина.ОбществоВласть Татарстан
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