Файзуллина утвердили министром строительства РФ

Сегодня Госдума утвердила кандидатов на посты министров и вице-премьера РФ. Среди них депутаты одобрили и кандидатуру Ирека Файзуллина, который был предложен на должность главы Минстроя РФ.

Десятым зампредом правительства стал Александр Новак, до этого возглавлявший Минэнерго РФ. Его место занял Николай Шульгинов.

Фото: duma.gov.ru

Александра Козлова депутаты утвердили на должность министра природных ресурсов и экологии.

На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики назначается Алексей Чекунков.

Министерство транспорта возглавит Виталий Савельев.

Напомним, что депутаты фракций КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России» обещали поддержать кандидатуру Файзуллина.